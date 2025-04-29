شهدت بلجيكا اليوم (الثلاثاء) حالة من الشلل شبه الكامل في قطاعات النقل العام والطيران بسبب إضراب وطني واسع النطاق دعت إليه النقابات العمالية المسيحية والاشتراكية، كجزء من سلسلة احتجاجات ضد السياسات الحكومية الفيدرالية، وأدى إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من مطارات البلاد الرئيسية، بما في ذلك مطار بروكسل ومطار شارلروا، ما تسبب في ارتباك كبير لآلاف المسافرين.

بدأت الاحتجاجات كردّ فعل على إجراءات الميزانية التي أعلنتها الحكومة اليمينية، التي تشمل خفض الإنفاق العام وإصلاحات في نظام التقاعد، إلى جانب زيادة أعباء العمل دون تحسين الأجور أو ظروف العمل، وأكدت النقابات، بقيادة الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والاتحاد العام للعمال، أن هذه السياسات تهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال وتزيد من تدهور القدرة الشرائية.

في مطار شارلروا، أعلنت الإدارة إلغاء كامل الرحلات المغادرة بسبب نقص الموظفين اللازمين لضمان العمليات الآمنة، بينما سُمح فقط بالرحلات القادمة، وفي مطار بروكسل، أكبر مركز جوي في البلاد، تم إلغاء حوالى 30% من رحلات الركاب المغادرة، مع توقعات بمزيد من الاضطرابات في الرحلات القادمة، حتى نصحت شركات الطيران المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.

لم يقتصر الإضراب على الطيران، بل امتد إلى السكك الحديدية وشبكات النقل العام في بروكسل ووالونيا، وحذرت شركة النقل المحلية في بروكسل من اضطرابات شديدة في خدمات «المترو» و«الترام» والحافلات، مع تشغيل خدمات محدودة فقط، كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تقليص كبير في عدد القطارات العاملة، ما أثر على التنقلات بين المدن الكبرى.

وأعربت النقابات عن تصميمها على مواصلة الاحتجاجات في الأشهر القادمة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها بتحسين الأجور وظروف العمل وإعادة النظر في إصلاحات التقاعد. وفي المقابل، دعت الحكومة إلى الحوار، مؤكدة أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للبلاد.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد التوتر الاجتماعي في بلجيكا، إذ شهد العام 2025 سلسلة من الإضرابات في قطاعات النقل والتعليم، ما يعكس استياء شعبياً متزايداً من سياسات الحكومة، ومع استمرار الاضطرابات، يواجه المسافرون والمواطنون تحديات كبيرة في التنقل، بينما تتصاعد الدعوات للتوصل إلى حلول عاجلة.