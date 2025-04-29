أعلنت الشرطة السويدية اليوم (الثلاثاء) مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوبسالا، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت الشرطة في بيان: «تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص عقب إطلاق النار»، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل، عقب تلقيها اتصالات من أشخاص سمعوا إطلاق عيارات نارية في وسط أوبسالا.

وأكدت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وأن عدة إجراءات جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث، لكنها لم تعلن بعد عن أسباب الحادث، مكتفية بالقول: خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية إن عملية أمنية واسعة النطاق جارية بالقرب من ساحة فاكسالا في أوبسالا، موضحة أنه يُعتقد أن المشتبه به قد فر من مكان الحادث على متن دراجة كهربائية.

ونقلت الهيئة عن المتحدث باسم الشرطة السويدية ماغنوس كلارين قوله قبل تأكيد الوفيات: «تلقينا عدة بلاغات عن دويٍّ عالٍ في المنطقة، هذا ما يمكننا قوله في الوقت الحالي، لا أستطيع قول المزيد»، ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.

وكان البرلمان الأوروبي قد قال إن السويد تواجه حالياً موجة من عنف العصابات.

يذكر الحكومة اليمينية كانت قد أعلنت بأنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، عقب مقتل 10 أشخاص في فبراير الماضي بمدينة أوريبرو السويدية في أعنف حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد على الإطلاق، أثر إطلاق عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عاماً النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.