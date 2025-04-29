أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم (الثلاثاء) منح القوات المسلحة الهندية الحرية الكاملة في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم المسلح الذي استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

وقال مودي خلال اجتماع حضره وزير الدفاع راجناث سينج، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ورؤساء ثلاثة أجهزة عسكرية، إن بلاده عازمة على توجيه ضربة قوية للإرهاب.ونقلت وسائل هندية عن مصادر حكومية قولها إن مودي أعرب عن ثقته الكاملة في قدرات القوات المسلحة، وقال إن لديهم حرية كاملة في تحديد أسلوب وأهداف وتوقيت رد الهند.تعهد مودي بملاحقة من وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يقفون وراء الهجوم وداعميهم، متوعداً بفرض أشد العقوبات عليهم.وكان وزير الداخلية الهندي جوفيند موهان قد ترأس في وقت سابق اليوم اجتماعاً رفيع المستوى حضره رؤساء ثلاث قوات شبه عسكرية وكبار ضباط منظمتين أمنيتين أخريين.وأغلقت الهند أكثر من نصف المقاصد السياحية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية، فيما أعلن الجيش الهندي اليوم أنه رد على إطلاق نار غير مبرر بأسلحة خفيفة من عدة مواقع تابعة للجيش الباكستاني.وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد قال أمس إن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة «بات وشيكاً»، في حين أعربت باكستان عن استعدادها لاتخاذ «إجراء قانوني دولي» بشأن تعليق نيودلهي معاهدة رئيسية لتقاسم مياه نهر السند.