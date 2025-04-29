أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم (الثلاثاء) مرسوماً جمهورياً باستحداث محافظة حلبجة، الذي أقره مجلس النواب لتصبح المحافظة رقم 19 في العراق، والرابعة في إقليم كردستان بعد إربيل والسليمانية ودهوك.وصادق الرئيس العراقي على المرسوم بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عائلات ضحايا القصف الكيمياوي على المدينة في عهد الرئيس السابق صدام حسين.وأفاد بيان الرئاسة العراقية أنه جرى اختيار الساعة 11:35 صباحاً لتوقيع القانون والمرسوم، تزامناً مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، في 16 مارس 1988.ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله: إن الرئاسة بذلت جهوداً مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافاً لأهالي المدينة، ووفاءً لدماء الضحايا، مؤكداً على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة.وأضاف أن محافظة حلبجة تمثل رمزاً للصبر والتضحية والشجاعة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام السابق.وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في 13 مارس 2023، وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه، لتتم المصادقة عليه في 14 أبريل الجاري.وتقع محافظة حلبجة على بعد حوالى 240 كم (150 ميل) شمال شرق بغداد، و14 كم (9 ميل) من الحدود الإيرانية، عند سفح منطقة هورامان الجبلية، التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية.