في ظل التوجه الأمريكي للاعتراف بسيادة روسيا على مناطق أواكرانية سيطرت عليها، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الثلاثاء) بعدم تقديم أي أرض «هدية» إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.وقال زيلينسكي خلال قمة إقليمية: «نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب بشكل عادل، من دون هدايا لبوتين، وخصوصا الأراضي، موضحاً أن الخبراء الأوكرانيين يتمتعون بخبرة فريدة في حماية واستعادة إمدادات الطاقة».وأضاف: «لقد علّمتنا الحرب الكثير، ليس فقط في كيفية التعافي بعد الصواريخ والقنابل الروسية، بل أيضاً في كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى».ودعا الرئيس الأوكراني إلى مزيد من التعاون الأمني مع بلاده من خلال آلية البحار الثلاثة، مبيناً أن بلاده تحتاج إلى المزيد من سبل دعم لبناء شبكات الطاقة، وخطوط الأنابيب، وأنظمة الاتصالات جميع البنى التحتية الحيوية بمسارات احتياطية.وأشار إلى أنه بلاده تحتاج إلى السلام الدائم والذي لا يمكن يتحقق إلا بموقف موحد.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد أمس على أن الاعتراف الدولي بعمليات الضم هو شرط «واجب» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم.