أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم (الثلاثاء) التزام دمشق بشكل كامل بالعدالة الانتقالية لمنع النزاعات، مؤكداً أن استقرار سورية يخدم مصالح الجميع.

وقال الشيباني في كلمة له خلال اجتماع للأمم المتحدة: العقوبات على سورية تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، مضيفاً: العقوبات لا تسهدف قوى عدم الاستقرار بل تعيق قدرتنا على بناء المؤسسات ومنع النزاعات.

وناشد الشيباني الأمم المتحدة دعم مطلب بلاده في رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية فوراً، موضحاً بأن الإبقاء على العقوبات يزيد المعاناة والأزمة الاقتصادية ويظل عائقاً أمام عمل الحكومة الجديدة ومن ثم تعيد إنتاج العنف والنزاع.

وندد وزير الخارجية السوري بالاعتداءات الإسرائيلية قائلاً: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن دمشق لن تكون طرفاً يعيق استقرار أي جهة في المنطقة بما فيها إسرائيل، مرحباً بتقرير الآلية الدولية المحايدة بشأن سورية.

وكان الشيباني قد شارك جلسة لمجلس الأمن حول بلاده الجمعة الماضية، وعقد مجموعة من اللقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين أمميين ودوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ورفع الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز دور سورية في المنظمات الدولية.