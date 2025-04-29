حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء) من خطورة الوضع في غزة، مؤكداً أنه يسير من سيئ إلى أسوأ.

وقال غوتيريش في تصريحات صحافية: أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الإنسانية أداة للضغط العسكري، مضيفاً: المساعدات غير قابلة للتفاوض، ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها.

وأشار إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين، موضحاً إن الوقت حان لوقف التهجير المتكرر في القطاع.

ولفت إلى أنه لا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة، مبيناً أن وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي، وغزة يجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية قائلاً: عنف المستوطنين يستمر في الضفة الغربية بمستويات عالية بشكل يثير القلق.

وتزامنت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مع إعلان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة نفاد الوقود المخصص لتشغيل مركباته في جنوب القطاع ووسطه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية في ظل مضي إسرائيل في حرب الإبادة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل: نحو 8 مركبات من أصل 12 مركبة عاملة في قطاع غزة صارت خارج الخدمة، جراء عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها في الفترة القادم.

وأشار إلى أن استمرار عرقلة إدخال الوقود ومنع وصوله من شأنه أن يؤدي إلى توقف خدمات الدفاع المدني كلياً، الأمر الذي يعني عدم انتشال أي قتلى وجرحى مع تصاعد الحرب منذ استئنافها من القوات الإسرائيلية في 18 مارس الماضي، بعد هدنة هشة لم تستمر شهرين.