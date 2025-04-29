نظّمت الكلية التقنية بجدة الأسبوع الماضي، فعاليات معرض «التوعية بأضرار التدخين والمؤثرات العقلية»، والذي نفذته وحدة الخدمات الإرشادية بوكالة شؤون المتدربين بتعاون مشترك مع جمعية «كفى» وجمعية «حياتنا رسالة» المتخصصتين في مكافحة التدخين.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله عند افتتاحه للفعاليات أن المعرض يستهدف جميع منسوبي الكلية ومتدربيها، إضافة إلى كل من رغب في الحضور والمشاركة من الخارج، وقد حظي المعرض بإقبال المئات من المتدربين.

وأضاف، أن الكلية تحرص دوماً على تنظيم برامج مجتمعية توعوية تساهم في تثقيف المتدربين ورفع الوعي بأضرار التدخين وما شابهه من آفات تضر الصحة وتؤثر سلباً على المجتمع بشكل عام، مثمنًا دور الجمعيات الحكومية المتخصصة في هذا الشأن في نجاح هذه الفعاليات ودورهم الكبير لخروج البرامج التوعوية الجاذبة بهذه الاحترافية. كما أشاد المهندس حبيب الله بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها المستمر والفاعل في دعم هذه البرامج وتنفيذها في الوسط التدريبي لجميع منشآتها التدريبية.

وكانت هناك مشاركات ملفتة من خارج الكلية ذات قيمة توعوية في مجال مكافحة التدخين والمؤثرات العقلية تمثّلت في تنفيذ محاضرات مثل «صحتك أغلى ما تملك»، و «دور جمعية الحياة رسالة في التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية».

يذكر أن «كفى» هي جمعية صحية مجتمعية تقدم الوقاية والتثقيف من أضرار التدخين والمخدرات، إضافة إلى مساعدة الراغبين في العلاج عبر عيادات وكفاءات ومركز رعاية تأهيل من الإدمان.