قتل 9 أشخاص بينهم 6 مسلحين دروز في اشتباكات اندلعت ليل (الإثنين - الثلاثاء) مع عناصر أمن قرب العاصمة السورية دمشق. ووقعت اشتباكات جرمانا عقب انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات إلى رموز دينية.وتحدث سكان عن سماع أصوات إطلاق رصاص وقذائف خلال الليل، مؤكدين تراجع حدة المعارك صباح الثلاثاء، مع خلو الشوارع من روادها وتواصل انتشار المسلحين.وفتحت بعض المتاجر أبوابها صباح اليوم، لكن الحركة كانت خفيفة في الشوارع، بحسب سكان أكدوا انتشار مسلحين محليين في المدينة وعند مداخلها الرئيسية.من جانبها، نددت المرجعية الدينية الدرزية في جرمانا بـ«هجوم غير مبرر».وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا في بيان: «إننا إذ نستنكر أشد الاستنكار أي تعرض بالإساءة إلى الرموز الدينية.. فإننا نعتبر ما تمَّ تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص.. مشروعَ فتنةٍ وزرعاً للانقسام بين أبناء الوطن الواحد».ونددت بـ«الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق».وأكدت أن حماية أرواح المواطنين وكرامتهم وممتلكاتهم هي من أبسط مسؤوليات الدولة والأجهزة الأمنية.من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية السورية، بملاحقة المتورطين في الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية التي شهدتها جرمانا، مؤكدة أنها وقعت بين مجموعات مسلحة من المدينة وخارجها.وقالت في بيان إن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، ما أسفر عن قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.وأكدت أنها فرضت طوقاً أمنياً حول المدينة، وتعهدت بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.