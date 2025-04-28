أفادت وكالة «رويترز» بأن المحادثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بشأن غزة تشهد تقدماً كبيراً.

وأضاف مصدران أمنيان مصريان، لـ«رويترز» أن الأطراف اتفقت على عددٍ من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

وأشار المصدران إلى أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة رغم التقدم المحرز في المحادثات، ومنها سلاح حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في القاهرة.

وأضافت أن اللقاء يأتي في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضحت أن اللقاءات تأتي استمراراً للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.