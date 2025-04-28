أعلنت البحرية الأمريكية، (الإثنين)، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف أيه 18 إي سوبر هورنت» تابعة لسرية الطائرات المقاتلة (VFA-136) من على متن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» أثناء عملياتها في البحر الأحمر، في حادث أسفر عن إصابة بحار بجروح طفيفة، كما فقدت الحاملة جرار سحب (تاو تراكتور).

ووفقاً للبيان، وقع الحادث أثناء إبحار الحاملة في البحر الأحمر، ولم يتم الكشف عن سبب محدد لسقوط الطائرة، إلا أن البحرية أكدت أنها بصدد التحقيق لتحديد الملابسات.

والحاملة «هاري إس ترومان» واحدة من حاملات الطائرات النووية من فئة نيميتز، كانت تقوم بعمليات روتينية في المنطقة التي تشهد توترات أمنية بسبب الصراعات الإقليمية، بما في ذلك هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن الطائرة المقاتلة، وهي من الطراز متعدد المهمات القادر على تنفيذ مهمات التفوق الجوي والدعم الأرضي، لم تتعرض لأي هجوم معادٍ، ما يستبعد فرضية استهدافها من قبل قوات خارجية، كما أكدت البحرية أن الحاملة لم تتضرر وتظل في حالة تشغيلية مستقرة، مع استمرار العمليات الجوية والبحرية دون انقطاع.

يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة أخيراً، إذ أعلن الحوثيون في وقت سابق عن استهداف الحاملة «ترومان» بصواريخ وطائرات مسيّرة، وهي ادعاءات رفضتها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها «كاذبة»، كما شهدت الحاملة في فبراير 2025 تصادماً مع سفينة تجارية قبالة سواحل مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة.

تُعد حاملة الطائرات «هاري إس ترومان»، التي دخلت الخدمة في 1998، واحدة من أقوى الوحدات البحرية الأمريكية، وتستوعب ما يصل إلى 90 طائرة وتعمل بمفاعلين نوويين يمنحانها قدرة تشغيلية طويلة المدى.