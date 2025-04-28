فيما أعلنت البحرية الأمريكية إصابة أحد بحارتها بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز «F18» وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر، فرضت الخزانة الأمريكية اليوم (الإثنين) عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركاتها المالكة بسبب تسليمها منتجات نفطية مكررة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثي والتي تساعد على تمويلهم.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم Hن السفن المعاقبة هي Tulip BZ وMaisan وWhite Whale، التي أجرت عمليات التسليم بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الذي كان يجيز بعض التعاملات، كما تم تصنيف شركات Zaas Shipping وBagsak Shipping Inc وGreat Success Shipping Co لدعمها المادي للحوثيين الذين أُعيد تصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية» بموجب أمر تنفيذي من إدارة الرئيس ترمب.

وأفاد البيان بأن العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة لهذه الكيانات والسفن، كما تعرّض من يتعامل معها لعقوبات مشددة أو عقوبات ثانوية.

وعرضت الوزارة أسماء السفن المعاقبة وهي ( Tulip BZ وترفع علم سان مارينو وشركتها مسجلة في جزر مارشال، وMaisan وترفع علم بنما وشركتها مسجلة في موريشيوس، وWhite Whale وترفع علم بنما، وشركتها مسجلة في جزر مارشال).

من جهة أخرى، قالت البحرية الأمريكية، اليوم إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز «F18» وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع أفرادها بخير.

في الوقت ذاته، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها على صفحتها في «فيسبوك» إنها تواصل شن حملة مكثفة ومستمرة تستهدف الحوثي في اليمن، بهدف استعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي، مبينة أنها نفذت هذه العمليات باستخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة لضمان تأثيرات مميتة ضد الحوثيين مع تقليل المخاطر على المدنيين.

وأضافت: من أجل الحفاظ على أمن العمليات، قمنا عن قصد بالحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الحالية أو المستقبلية، إذ إننا نتبع نهجاً مدروساً للغاية في عملياتنا، لكننا لن نقوم بالكشف عن تفاصيل ما قمنا به أو ما سنقوم به مستقبلاً.

وتوعدت القيادة المركزية الأمريكية بمواصلة زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر ما داموا يواصلون عرقلة حرية الملاحة، موضحة أنه منذ انطلاق عملية «الفارس الخشن» نفذت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 ضربة، وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل المئات من مقاتلي الحوثي والعديد من قادتهم، بمن فيهم مسؤولون كبار في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولفتت إلى أن الضربات دمّرت العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع الأسلحة المتقدمة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة، مشيرة إلى أن هذه المرافق تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة، بما في ذلك صواريخ بالستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية غير مأهولة، وزوارق مسيّرة، استُخدمت في هجمات حوثية على طرق الشحن الدولية.

وشدد البيان بالقول: رغم استمرار الحوثيين في مهاجمة سفننا، إلا أن عملياتنا أضعفت وتيرة وفعالية هجماتهم، فقد انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ البالستية بنسبة 69%، كما انخفضت هجمات الطائرات المسيّرة الانتحارية بنسبة 55%، ودمرت الضربات الأمريكية قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال الوقود، ما سيؤثر على قدرة الحوثيين ليس فقط في تنفيذ العمليات، بل أيضاً في توليد ملايين الدولارات لتمويل أنشطته.

وتوعدت القيادة الأمريكية بمواصلة تصعيد الضغط حتى تحقيق الهدف، وهو استعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام حوثية قد زعمت أن القيادة المركزية الأمريكية قتلت 68 شخصاً في غارة على سجن للاجئين الأفارقة في صعدة، لكن القيادة المركزية الأمريكية لم تعلق على ذلك.