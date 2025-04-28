التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في منطقة الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، اليوم (الإثنين)، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك خلال زيارته الرسمية للسلطنة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وزار الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية سلطنة عُمان، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة، واطلعا على التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور، التي تهدف لتعزيز الزيارات والتبادل التجاري وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن بيشان، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.