فيما أكد التلفزيون الإيراني ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 65 شخصاً، أعلن وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني أن الإهمال وعدم احترام الإجراءات الأمنية تسببا في الانفجار الذي ضرب أكبر ميناء تجاري في البلاد، السبت الماضي.

وكشف مؤمني للتلفزيون الرسمي، اليوم (الإثنين)، أنه تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم، مؤكدا حدوث تقصير، خصوصاً في عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية، والإهمال على صعيد الدفاع المدني.

وواصل عناصر الإطفاء العمل على إخماد الحريق في ميناء رجائي، أكبر الموانئ الإيرانية التجارية، بعد يومين من انفجار هائل أودى بحياة 46 شخصاً على الأقل، وتسبب في إصابة أكثر من 1000 آخرين.

وكانت السلطات الإيرانية قد أحبطت هجوماً إلكترونياً واسعاً، بحسب ما أعلنت شركة البنية التحتية للاتصالات اليوم (الاثنين).

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات بهزاد أكبري تأكيده إحباط واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعاً وتعقيداً ضد البنية التحتية بالبلاد أمس (الأحد)، مؤكداً أنه تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً ضخماً اندلع في الطريق السريع جنوب العاصمة طهران مساء أمس. وأوضحت الوكالة أن سبب الحادثة هو احتراق أحد المستودعات ومكان لتفريغ البضائع قرب محطة للحافلات جنوب طهران. بالتزامن مع ذلك، تتواصل الجهود لإطفاء حرائق انفجار ميناء رجائي في بندر عباس الذي وقع السبت مخلفاً 40 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب. وأفاد وزير الداخلية الإيراني بإخماد 80% من حريق ميناء رجائي، مشيراً إلى أن عمليات الإطفاء وصلت إلى مراحلها النهائية. وطالب المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق المسؤولين بأن يحققوا بشكل كامل في الحادثة ويكشفوا عن أي إهمال أو تعمد. وتوجّه الرئيس الإيراني محمد بزشكيان إلى