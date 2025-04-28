أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم (الإثنين)، عقد اجتماع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في القاهرة، مؤكدة أنهما عقدا جلسة مباحثات مغلقة وتلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: السيسي والبرهان استعراضا سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان. موضحاً إن الجانبين بحثا مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.

وأشار إلى أن المشاورات تناولت التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، مبيناً أن الجانبين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، مضيفاً: تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.

وكان مجلس السيادة السوداني قد قال إن البرهان وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وتشهد مباحثات بين الجانبين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.