أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفاً لإطلاق النار في الفترة من 7 إلى 11 مايو بمناسبة «يوم النصر» الذي حققه الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الثانية.وأفاد الكرملين في بيان له، اليوم (الإثنين)، بأن بوتين وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين لـ«يوم النصر» ابتداء من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته.وجاء في البيان: «بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استناداً إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة».وأضاف البيان أنه في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قِبَل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ رداً مناسباً وفعّالاً.وأعلن الجانب الروسي مجدداً استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البنّاء مع الشركاء الدوليين.وكانت الرئاسة الروسية أعلنت في وقت سابق أن بوتين وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، كما تصفها روسيا، بمناسبة عيد الفصح، ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.يذكر أن هذه هي الهدنة الثانية خلال شهر أبريل، إذ أعلنت موسكو الهدنة الأولى الأسبوع الماضي لمدة 30 ساعة فقط بمناسبة عيد الفصح.وأعرب الرئيس بوتين، الاثنين، عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وللقيادة العليا في بيونغ يانغ، على دعمهم عبر مشاركة مقاتليهم في صفوف القوات الروسية على الجبهات ضد الجيش الأوكراني.وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين إنّ «الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقاً من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية». وأضاف: «نقدّر ذلك كثيراً ونشعر بالامتنان الصادق شخصياً للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي».من جهته، أعلن زعيم كوريا الشمالية أن مشاركة الوحدات العسكرية الكورية في عملية تحرير مقاطعة كورسك من التشكيلات الأوكرانية «مهمة مقدسة» تهدف إلى تعزيز الصداقة مع روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول تأكيد لنشر قوات في روسيا، نقلاً عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة، بحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.