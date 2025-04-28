كشفت روسيا شروطاً جديدة لتسوية حرب أوكرانيا، وأعلنت على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم (الإثنين)، أن الاعتراف الدولي بضمها 5 مناطق أوكرانية، من بينها شبه جزيرة القرم، يعد شرطاً «أساسياً» لأي محادثات سلام محتملة.ونقلت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن لافروف قوله: «إن الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم، سيفستابول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا أمر لا غنى عنه لتسوية حرب أوكرانيا». وأضاف: «الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا مستمر ونأمل التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين».من جانبه، أفاد المتحدث باسم الكرملين بأنه في ما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار إشارة من كييف لاستئناف المحادثات.وذكر أن الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة، مضيفاً أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.وفي ما يتعلق بمحادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، أوضح أنه لا توجد محادثات مجدولة في الوقت الحالي، لكن من الممكن الاتفاق عليها في أي لحظة إذا اقتضت الحاجة.وكان بيسكوف قال أمس (الأحد) إن العمل على حل الوضع مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني. وأضاف في مقابلة صحفية أن «العمل مستمر.. لا يمكن تنفيذ العمل بشكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» للأنباء. وأوضح أن فهم الرئيس الأمريكي للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا. ونوه بيسكوف بأن «هناك العديد من العناصر التي تتطابق تماماً».