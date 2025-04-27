قتل الجيش الباكستاني 54 مسلحاً حاولوا التسلل عبر حدود أفغانستان، وبحسب بيان للجيش الباكستاني اليوم (الأحد) فإن حصيلة القتلى جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الجيش في بيان: تلقينا معلومات مفادها أن هؤلاء المتطرفين يحاولون التسلل لممارسة أنشطة إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الباكستانية، مضيفاً: تم رصد هؤلاء المسلحين وقتلهم قرب المعقل السابق لحركة طالبان الباكستانية في وزيرستان الشمالية، وهي منطقة تقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وأشار الجيش إلى أنه تم العثور أيضاً على مخزن كبير للأسلحة وذخائر ومتفجرات. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار تنفيذ عمليات يومية مثمرة للقوات المسلحة ضد الإرهابيين.

وكان جنديان باكستانيان و15 متطرفاً قد قتلوا في مواجهات بمناطق مختلفة من ولاية خيبر بختونخوا أمس (السبت)، وتتهم إسلام آباد السلطات الجديدة في كابول بعدم طرد المقاتلين الذين لجأوا الى أراضيها للتحضير لهجمات على باكستان، الأمر الذي تنفيه أفغانستان.