فيما وقّع أكثر من 200 حاخام وزعيم ديني من جميع الطوائف اليهودية، الأحد، عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية بصفقة للإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة حتى لو بوقف القتال، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الأحد)، إنه لاحظ بعض التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي عقدت الخميس.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، رفض بلاده تجويع الشعب الفلسطيني واستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحاً، مبيناً أن قطر ستواصل جهودها مع شركائها لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن الوساطة القطرية عملت على تقريب وجهات النظر، إلا أنها قوبلت بسيل من الإشاعات المغرضة، لافتاً إلى أن الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.

والتقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية. وقال فيدان: تلك المحادثات أظهرت أن «حماس» ستكون أكثر استعداداً لتوقيع اتفاق يتناول أيضاً قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا أخرى، موضحاً أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واجتمع قادة من حركة حماس أخيراً، مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار والرؤية للحل الشامل.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «جيروزالم بوست» أن 200 حاخام وزعيم ديني من جميع الطوائف اليهودية أكدوا في بيان أنهم لن يتخلوا عن الأسرى، مشددين على ضرورة تركيز كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن من غزة وعودتهم. وقال الموقعون إن عودة الرهائن على رأس قائمة الأولويات حتى لو كان الثمن وقف القتال.