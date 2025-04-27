في اعتراف نادر، أقرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم(الأحد)، بمشاركة جنود من كوريا الشمالية في عملية تحرير مقاطعة كورسك.ونقل موقع «كومسومولسكايا برافدا» عن ماريا قولها: «إن أفراداً عسكريين كوريين شاركوا في عملية تحرير مقاطعة كورسك الحدودية، وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في يونيو 2024».وأضافت: «التضامن الذي أظهره أصدقاؤنا الكوريون يعد دليلاً على المستوى الرفيع لعلاقاتنا، وما يجمعنا من تحالف عملي. ونحن على ثقة بأن علاقاتنا ستستمر في التعزيز والتطور».وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم (الأحد) تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، مؤكداً اكتمال عملية تحرير المقاطعة، وهزيمة القوات الأوكرانية.وقدر غيراسيموف إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك بأكثر من 76 ألف جندي، و7.7 ألف وحدة من المعدات العسكرية.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تقرب من هزيمة نظام النازيين الجدد، وتخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة للقوات الروسية.وتبادلت موسكو وبيونغ يانغ في نهاية العام الماضي وثائق التصديق، لتدخل بعدها حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تشمل أيضاً الدفاع المشترك، وتم التوقيع عليها عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية منتصف العام الماضي.وكان بويتن أعلن أن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية فشل فشلاً ذريعاً، مؤكداً أن ذلك سيمهد الطريق لنجاحات لجيش بلاده في المستقبل.وظهر بوتين في مقطع مصور نشره الكرملين، أمس (السبت)، وهو يتلقى تقريراً من رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الذي أبلغه أن القوات الأوكرانية طُردت من آخر جزء من منطقة كورسك كانت تسيطر عليه منذ الهجوم الذي شنته في أغسطس 2024.