قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في حادثة دهس عندما صدمت سيارة حشداً من المشاركين في مهرجان شعبي غرب البلاد، وفق ما أعلنت شرطة مدينة فانكوفر الكندية اليوم (الأحد). وأفادت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» بأن الحادثة وقعت بعد الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارع «إي. 41 ستريت أفينيو» و«فريزر»، مؤكدة أن قائد السيارة تم توقيفه وهو الآن قيد الاحتجاز. وأوضحت أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.وقعت الحادثة عندما كان أفراد من الجالية الفلبينية مجتمعين احتفالاً بعيد «لابو لابو»، بحسب ما كتب رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة إكس.واستبعدت شرطة فانكوفر «في الوقت الراهن» أن يكون السائق الذي صدم بسيارته حشداً في المدينة أراد ارتكاب هجوم «إرهابي». وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس «في الوقت الراهن، نحن مقتنعون أنّ هذه الحادثة لم تكن عملاً إرهابياً».يذكر أن كندا شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الدهس كانت ناتجة عن دوافع إجرامية أو حوادث عرضية أو حوادث كراهية أبرزها: حادثة تورونتو 2018، عندما نفّذ أليك ميناسيان هجوماً بشاحنة مستأجرة في وسط مدينة تورونتو، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 15 آخرين. وقد أُدين بتهم القتل العمد وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط قبل 25 عاماً.دهس عائلة مسلمة، في يونيو 2021، حيث قُتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأُصيب طفل بجروح خطيرة عندما دهسهم سائق بشاحنته في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.ووصفت الشرطة الحادثة بأنها «هجوم متعمد» بدافع الكراهية.حادثة أمكي كيبيك، في مارس 2023، عندما صدمت شاحنة بيك-أب عددا من المشاة في مدينة أمكي بمقاطعة كيبيك، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.وأُلقي القبض على السائق، وتواصلت التحقيقات لتحديد دوافع الحادثة.