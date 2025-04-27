يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حظر سفر على دول عدة. ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، قولهم: إن الرئيس ترمب وإدارته سيسلطون هذا الأسبوع الضوء على إنجازات أول 100 يوم له في منصبه، بينما يتطلعون في الـ100 يوم القادمة إلى التركيز على صفقات التجارة ومحادثات السلام، بعد سلسلة من التغييرات التي أسعدت الحلفاء وأذهلت الخصوم، بما في ذلك في مجالات السياسة الاجتماعية. وأفاد المسؤولون بأن ترمب يُخبئ «طوربيدات» لكنه لم يُوضح ماهيتها.وقد أجرى ترمب تغييرات شاملة على مجموعة واسعة من أولويات السياسة الداخلية والخارجية منذ توليه منصبه في 20 يناير، إذ قلب النظام الاقتصادي العالمي رأساً على عقب بفرضه رسوماً جمركية، وقلص ميزانيات الحكومة الفيدرالية بخفض الوظائف، وألغى برامج التنوع في القطاعين العام والخاص، وهاجم الأوساط الأكاديمية ومكاتب المحاماة والمحاكم.ويعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على رؤيته الاقتصادية، وطرد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في السياسة الخارجية، وعمل وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك على تطهير الجهاز البيروقراطي الفيدرالي والحد مما تراه هدراً.وقال المسؤولون إن هناك المزيد في المستقبل، مع الكثير من «الطوربيدات تحت الماء».ويشمل ذلك المزيد من الإجراءات التنفيذية، التي أكد أنها ستستمر «ككرة ثلج تتدحرج إلى أسفل التل». وأضاف أن الإدارة لا تزال تعمل على حظر سفر المواطنين من دول متعددة.