رشح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اليوم (السبت)، عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة حسين الشيخ نائباً له في رئاسة المنظمة، وفي رئاسة دولة فلسطين، ووافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على التعيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم، ووفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له فقد رشح حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.

وأضافت الوكالة: «صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة اليوم على الترشيح المقدم من الرئيس لتعيين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين».

وشدد الرئيس عباس في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ويتكون المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضواً، بمن فيهم ممثلون عن الفصائل الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حركتَي حماس والجهاد ويرأسها الرئيس عباس منذ 2004.

ويشكل تعيين الشيخ (64 عاماً) المقرّب من عباس، خطوة جديدة نحو عدد من الإصلاحات داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وبحسب التقارير فإن الشيخ من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف، ورأس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، وهي مكلّفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين، كما كُلف في 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات في 2020، كما عُيّن قبل فترة رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.