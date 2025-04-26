شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) في نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريباً.

وعقب عودته من حضور جناة البابا فرنسيس في الفاتيكان اليوم، كتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «لم يكن هناك أي مُبرر لبوتين لإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية، المدن والبلدات، خلال الأيام القليلة الماضية»، ملمحاً إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية على موسكو.

وقال ترمب الذي التقى زيلينسكي في الفاتيكان: هذا يجعلني أعتقد أنه -بوتين- ربما لا يريد وقف الحرب، بل يماطلني فقط، ولذا يجب التعامل معه بطريقة مختلفة، من خلال النظام المصرفي أو العقوبات الثانوية، والعقوبات التي تُفرض على أطراف ثالثة، مثل الدول أو الشركات التي تتعامل مع روسيا، هناك عدد كبير من الأشخاص يموتون.

وكان المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قال اليوم إن بوتين أعرب خلال اجتماعه مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، استعداد موسكو لإجراء محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وبحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية التي نقلت عن بيسكوف: «لقد تحدث بوتين عن ذلك عدة مرات من قبل».

والتقى ويتكوف للمرة الرابعة خلال العام الرئيس الروسي لمدة ثلاث ساعات في موسكو (الجمعة)، لمناقشة الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما قال ترمب إن الجانبين قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الاختلافات الواضحة في مواقفهما.

وبحث ويتكوف مع الرئيس الروسي عدداً من القضايا على رأسها إمكانية استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.