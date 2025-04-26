فيما أكدت السلطات الإيرانية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 700 في انفجار ميناء رجائي الإيراني، أعلن مسؤول دائرة الهلال الأحمر في محافظة هرمزجان اليوم (السبت) أن سبب الانفجارات لم يُحدد بعد.وقال المسؤول: نحن في طور التقييم، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى ميناء رجائي، لكن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني توقعت أن يستغرق إعلان سبب حادث الميناء وقتاً.وأشارت إلى أن الحاويات التي كانت مكدسة في أحد أركان الميناء، التي يُحتمل أنها كانت تحتوي على مواد كيميائية، قد انفجرت، مستبعدة الإدلاء بأي تصريحات دقيقة بشأن الحادث وجوهره، في ظل استمرار إخماد الحريق.وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحباً كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد عقب الانفجار، فيما تداول آخرون مشاهد أخرى توثق تحطم نوافذ المباني الواقعة على بعد كيلومترات من مركز الانفجار.وأعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، أنه يتم حالياً إخراج جميع الشاحنات من ساحة ميناء بندر عباس، لكن هناك تقارير تتحدث عن أن مصدر الانفجارات مستودع البضائع الخطرة والمواد الكيميائية الموجود في ساحة الميناء، خصوصاً أن الانفجار كان على بُعد كيلومترين من مبنى الجمارك الإداري.من جهته، نفى متحدث باسم الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير ونقل النفط وجود أي صلة بين الحادث ومنشآت الشركة في المنطقة، موضحاً أن الانفجار لم يكن مرتبطاً بمصافي التكرير أو خزانات وقود أو أنابيب النفط التابعة للشركة الموجودة بالمنطقة.واشار إلى أن الأنشطة في هذه المنشآت في بندر عباس مستمرة دون انقطاع، مبيناً أن فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لشركات النفط القريبة وُضعت في حالة تأهب لدعم سلطات الميناء في التعامل مع الحادث الخطير.