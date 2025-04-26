كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (السبت) عن إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإدارة الأمريكية بأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

وقال بيسكوف: بوتين أعرب خلال اجتماعه مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استعداد موسكو لإجراء محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وبحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية التي نقلت عن بيسكوف: «لقد تحدث بوتين عن ذلك عدة مرات من قبل».

والتقى ويتكوف للمرة الرابعة خلال العام الرئيس الروسي لمدة 3 ساعات في موسكو (الجمعة)، لمناقشة الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما قال ترمب إن الجانبين قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الاختلافات الواضحة في مواقفهما.

وبحث ويتكوف مع الرئيس الروسي عدداً من القضايا على رأسها إمكانية استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اللقاء تناول الأزمة الأوكرانية وإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، مبيناً أن اللقاء كان بنّاءً ومفيداً.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ودولية قد قالت إن اللقاء بحث مسألة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع البدء الفوري بالمفاوضات.

ويتضمن المقترح الأمريكي عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مع احتفاظها بحق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اعتراف أمريكي رسمي بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم والأقاليم الأوكرانية الأربعة التي انضمت إلى السيادة الروسية، مقابل رفع العقوبات المفروضة على موسكو.

ويسعى ترمب إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي دخلت الآن عامها الرابع، وعقد بالفعل 3 اجتماعات طويلة مع الرئيس الروسي.