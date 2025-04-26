بعد نحو 10 سنوات من سيطرة الحوثي عليها إبان حكم نظام الأسد، افتتحت الحكومة اليمنية اليوم (السبت) سفارتها في العاصمة السورية دمشق ومزاولة عملها بشكل رسمي.

وافتتح رئيس الوفد اليمني الزائر لدمشق السفير عبدالله الدعيس والقائم بأعمال السفارة اليمنية بالنيابة في دمشق، المستشار محمد بعكر السفارة ورفعا سارية العلم اليمني، فيما تخلل الحفل احتفال كبير في تأكيد على دلالة ورمزية هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لليمن وسورية.

وأكد الدعيس على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين اليمني والسوري خصوصاً وأنهما يتطلعان معاً لمرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

بدوره، أكد مدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السورية، محسن مهباش أن تعليمات القيادة السورية تقضي ببذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد قالت في بيان لها أمس إنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة للسفارة اليمنية في سورية، مؤكدة عودة السفارة لمزاولة مهماتها بعد أن سيطر الحوثي عليها منذ العام 2016م، بدعم من النظام السوري السابق، ما يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وقالت الوزارة في بيانها إن استئناف عمل السفارة يأتي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني ونظيره السوري الدكتور أسعد الشيباني، وانعكاساً للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت الوزارة تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وسورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فإن افتتاح السفارة لقي فرحة كبيرة من الجالية اليمنية في دمشق والذي تتطلع لتسهيل الخدمات القنصلية المقدمة بعد سنوات من الانقطاع.