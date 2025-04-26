انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي لبحث الملف النووي، التي استمرت 9 ساعات في العاصمة العمانية مسقط. وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسيعدي، اليوم (السبت)، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستستمر الأسبوع القادم. وقال عبر منصة «إكس»، إن الجولة القادمة من المحادثات النووية ستستأنف باجتماع رفيع المستوى في مسقط يوم 3 مايو.

وأضاف: جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية حددت طموحاً مشتركاً للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات الدائمة. وتمّت مناقشة جميع المبادئ والأهداف الأساسية والجوانب الفنية.

ووصفت طهران الأجواء التي جرت فيها محادثات الجولة الثالثة بأنها «جادة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تغريدة على حسابه في منصة إكس، اليوم (السبت)، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة في أجواء جادة.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالي تخفيف العقوبات بشكل فعال، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتطرقا إلى «حماية حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، بحسب تعبيره. وانطلقت جولة المباحثات في العاصمة العمانية مسقط على صعيدين فني ودبلوماسي، وترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده، فيما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف. وضم الوفد الإيراني الفني مجيد تخت‌ روانجي وكاظم غريب آبادي، أما الوفد الأمريكي فقد تألف من 12 شخصاً، برئاسة مايكل أنطون. وعقدت واشنطن وطهران جولتين سابقتين خلال الأسبوعين الماضيين في مسقط وروما، وصفتا بأنهما «بناءتان وإيجابيتان».