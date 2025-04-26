فيما تواصل قوات الجيش السوداني تحقيق التقدم على جبهات عدة من محاور القتال ضد قوات الدعم السريع، جدد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان التأكيد على أن النصر بات قريباً.وقال البرهان في خطاب ألقاه، اليوم (السبت)، بمناسبة تدشين مبادرة «عافية وطن» لدعم المتضررين من الحرب: «سنقتص لشهدائنا وستدفع المليشيات الثمن غالياً على قتل السودانيين.. وقريباً لن تسمعوا بالمسيرات».وشدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي على عزم قوات الجيش «اقتلاع الدعم السريع»، مضيفاً أنه انتقل من الدفاع إلى الهجوم. وأكد أن «المقاتلين في كل مكان يصطفون لتحرير البلاد شبراً شبراً»، وفق تعبيره. وأكد أن الأمور تسير بصورة كما خطط لها، مطالباً السودانيين بالصبر.وحققت القوات المسلحة السودانية خلال الشهرين الماضيين مكاسب كبيرة في العاصمة الخرطوم، إذ نجحت في السيطرة على أغلب المواقع العسكرية والدبلوماسية المهمة، وتمكنت من طرد قوات الدعم السريع من العديد من المراكز.لكن قوات الدعم السريع أكدت من جانبها أنها لن تستسلم، وكثفت هجماتها لاسيما عبر الطائرات المسيرة ضد مواقع الجيش ومحطات الكهرباء.وتسببت الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في كارثة إنسانية، وأسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ.