لا تزال الأنباء متضاربة بشأن الأسباب التي أدت إلى الانفجار الضخم الذي هز ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، اليوم (السبت)، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان. وسمع دوي الانفجار القوي في المدن المجاورة أيضاً، وسط أضرار كبيرة في الموقع. وأعلن متحدث باسم أجهزة الطوارئ إصابة نحو 516 شخصاً، وأكدت مصادر محلية أن شدة الانفجار تسببت في ارتجاج الأرض، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.وبينما لا تزال المعلومات متضاربة حول تفاصيل وأسباب الانفجار، كشف مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي، أن سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء رجائي. وأضاف: «نجلي حالياً المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية». لكن مصادر أخرى أعلنت أن الانفجار وقع في ساحة لتخزين مادة الكبريت، وفق ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. وتحدثت مصادر محلية عن وقوع الانفجار في حاويات للوقود، والأمونياك.بدورها، أكدت شركة النفط الإيرانية أن كافة المنشآت في منطقة بندر عباس تعمل بشكل طبيعي.يذكر أن ميناء رجائي يشكل أحد الجزءين من ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزكان الجنوبية، ويقع على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز، وتبلغ مساحة الميناء حوالي 2400 هكتار، ويتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع سنوياً.ويتكون ميناء رجائي من 23 رصيفاً بعمق 15 متراً، وهو مسؤول عن 85% من إجمالي عمليات التحميل والتفريغ التي تتم في الموانئ الإيرانية.