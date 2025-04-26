أكد ولي عهد لوكسمبورغ عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي الأمير جيوليام، أن العالم سيكون أفضل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمشروع رسل السلام من خلال اعتمادهما تمديد المشروع الكشفي الأفضل لفترة ثانية لمدة 10 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار. وبين أن المشروع يأتي في عالم يسوده الغموض ويبحث عن هدف أسمى.

وأوضح أن الحركة الكشفية قضية نبيلة تستحق أن تخدم، إذ تمكن أجيالاً من الكشافة من إحداث تأثير هائل في مجتمعاتهم وترك إرث دائم للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن «رسل السلام» قصة نجاح، شملت نحو 172 جمعية كشفية وطنية، وقدّمت الدعم المباشر لأكثر من 532 مشروعاً وطنيّاً وإقليميّاً وعالميّاً.

وقال: «من خلال رسل السلام تم إلهام الملايين من الشباب لنشر ثقافة السلام والحوار في جميع أنحاء العالم ودفع المبادرات على مستوى المجتمع من خلال تعليم الشباب قيم الاحترام والواجب تجاه الآخرين، ويعمل الكشافة على بناء عالم أكثر سلاماً وشمولاً للجميع، وأنا أؤمن بشدة أن العالم سيكون مكاناً أفضل مع وجود المزيد من الكشافين، فشكراً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمكما المتواصل، فدونه لم يكن من الممكن أن يتم تنفيذ هذا البرنامج».

وأضاف: «دعونا نواصل جهودنا الدؤوبة في بناء وتعزيز حركتنا الكشفية العالمية معاً».

يذكر أن المشروع انطلق من المملكة قبل أكثر من 10 سنوات، ويشارك فيه ملايين الشباب والشابات، وحقق المشروع أكثر من ملياري ساعة عمل تطوعي في مختلف دول العالم.