بعد مرور نحو الشهرين على الاجتماع العاصف الذي شهده البيت الأبيض، التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، اليوم (السبت)، على هامش تشييع جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف في تصريح صحفي، أن «الاجتماع عقد وانتهى»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقال إن زيلينسكي وترمب اتفقا على عقد اجتماع ثانٍ، اليوم، على هامش جنازة البابا فرنسيس بعد لقاء أول «استمر 15 دقيقة»، مضيفاً أن «الوفود تعمل على تنظيم تكملة الاجتماع».

ونشر مكتب الرئاسة الأوكرانية صوراً للرئيسين خلال لقاء على انفراد، وأخرى تظهرهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وفيما أفاد البيت الأبيض بأن ترمب التقى زيلينسكي، وأجريا نقاشاً مثمراً للغاية، بحسب وصفه، وصفت الرئاسة الأوكرانية اللقاء بأنه كان اجتماعاً جيداً. وأضافت ناقشنا الكثير من الأمور على انفراد، ونأمل أن نحقق نتائج في كل ما تناولناه، خصوصاً حماية أرواح شعبنا، ووقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، والتوصل إلى سلام موثوق ودائم يمنع اندلاع حرب أخرى. وأفادت بأن هذا الاجتماع الرمزي يمكن أن يصبح تاريخياً إذا حققنا نتائج مشتركة.

وكان الرئيس ترمب اعتبر، أمس، أن الجانبين الأوكراني والروسي باتا قريبين من الاتفاق. وشدد في منشور على منصته «تروث سوشال» على أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بين الطرفين. وبعد أيام من رفض زيلينسكي مقترحاً أمريكياً للسلام، تضمن بنوداً عدة، من ضمنها التنازل عن شبه جزيرة القرم لصالح روسيا التي احتلتها عام 2014، الأمر الذي أثار حفيظة ترمب حينها، ووصف تصريحات الرئيس الأوكراني بالتحريضية، التي تعقد مسار السلام. لكن موسكو رحبت بالمقترح الأمريكي، مؤكدة أنه لا يزال يحتاج للدراسة وتوضيح بعض النقاط.