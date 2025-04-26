انطلقت اليوم (السبت) في سلطنة عمان جولة المحادثات الفنية والسياسية من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لبحث التفاصيل التي تمهد لاتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران.ويترأس الوفد الإيراني خلال الاجتماعات الفنية نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب الوزير للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، فيما يضم الفريق الأمريكي نحو 12 ممثلاً من عدة وزارات، بينها الخارجية والخزانة، وأجهزة الاستخبارات، برئاسة مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطوان. وتبحث المحادثات قضيتي الصواريخ وتخصيب اليورانيوم.ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول إيراني مطلع على المحادثات قوله: إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي العقبة الأكبر في المناقشات وليس تخصيب اليورانيوم.وقال إن المفاوضين الإيرانيين غادروا روما وهم على قناعة بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهران بأنها لن تنهي برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل أو تتنازل عن كل اليورانيوم الذي خصبته بالفعل، إلا أنه أكد أن البرنامج الصاروخي لا يزال يشكّل نقطة خلاف رئيسية.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال هذا الأسبوع إنه يتعين على إيران وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل بموجب الاتفاق، واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتشغيل محطة بوشهر. ووصف المسؤول الإيراني هذا التعليق بأنه «موقف جديد»، محذراً من أنه لن يسهم في إحراز تقدم في المفاوضات.وكشف المسؤول أن «نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية في المناقشات العامة والتفاهمات المتبادلة هي مسألة الصواريخ»، مؤكداً موقف إيران الثابت بأنها لن تقدم أي تنازلات أخرى بخصوص برنامجها الصاروخي تتجاوز تلك المتفق عليها في اتفاق 2015. وشدد على أن القدرات الدفاعية الإيرانية «غير قابلة للتفاوض».وكان مستشار الأمن القومي مايك والتز أكد أن على طهران الموافقة على «التفكيك الكامل» لبرنامجها النووي، فيما تحدث المبعوث الأمريكي ستيف عن احتمال السماح لها بنسبة تخصيب تبلغ 3.67، وهي النسبة التي كان الاتفاق النووي لعام 2015 نص عليها.من جانبه، اعتبر البرلمان الإيراني أن المحادثات النووية مع واشنطن فرصة ممتازة للبلاد رغم تعقيدها. وقال إن أي اتفاق مع أمريكا يجب أن يعالج بشكل كامل المصالح النووية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع العقوبات. وأكد أنه «يجب أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق مستدام ومتوازن وطويل الأمد». وشدد البرلمان على أن المباحثات مع الأمريكيين ليست سهلة ومعقدة، لكنها رغم ذلك فرصة جيدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.