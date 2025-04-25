فيما تواصل قوات الاحتلال غاراتها على غزة، وسط سقوط مئات القتلى والجرحى، أطلقت التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة مع تفاقم الجوع وانعدام الغذاء في القطاع المنكوب، مع استمرار إغلاق المعابر نحو شهرين.وحذّرت مصادر فلسطينية، اليوم (الجمعة)، من أن الفلسطينيين في غزة «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، وطالبت بفتح ممر إنساني فوري دون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.وأكدت أن الكارثة الإنسانية تتفاقم بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوما، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة السكان. وتحدثت المصادر عن تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلا، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء.وقدرت أن أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في وقت يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي، في حين أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعا بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.وطالب المصادر بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة «لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة قبل فوات الأوان»، ودعت لتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال.من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من ندرة الطعام في غزة، مؤكدة ارتفاع الأسعار للغاية. فيما كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا خلال الشهر الماضي في قطاع غزة.وأضافت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أن أوامر التهجير المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لا تترك للفلسطينيين سوى أقل من ثلث مساحة غزة للعيش فيها، مشيرة إلى أن هذه المساحة المتبقية مجزأة، وغير آمنة، ولا تكاد تصلح للعيش.وأكدت أن الملاجئ المكتظة في حالة مزرية، وأن مقدمي الخدمات يكافحون من أجل العمل والموارد المتبقية على وشك النفاد.وأكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل خطير منذ 18 شهرا. وأضافت أن الحصار الإنساني الكامل فاقم الأوضاع في غزة، ودمر حياة 2.2 مليون شخص، وأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت منذ انهيار وقف إطلاق النار.وأفصح برنامج الأغذية العالمي اليوم (الجمعة)، أن مخزونه الغذائي في غزة نفد بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع. وأكد أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة..