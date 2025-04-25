للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم (الجمعة) علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل حضوره جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي، وهو أول ظهور علني لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة منذ الثامن من ديسمبر الماضي.ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إحاطته الشهرية حول الوضع السوري اليوم.وكان وفد من المسؤولين السوريين سافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة.ولم يتبين بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقون الشيباني خلال الزيارة.يذكر أن العلم الذي يحمل 3 نجوم كانت تستخدمه المعارضة السورية في السابق محل العلم الذي يحمل نجمتين في عهد بشار الأسد كشعار رسمي للبلاد.وفي موسكو، عقد مسؤولون من المخابرات الروسية والسورية اجتماعا اليوم، ترأسه من الجانب الروسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، فيما لم يكشف بعد عن اسم ممثل المخابرات السورية، وفق ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء. وعقد الاجتماع قبل أيام في باكو عاصمة أذربيجان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ومنذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عمدت السلطات الروسية بحذر إلى التواصل مع دمشق. فيما أبدى الرئيس السوري أحمد الشرع انفتاح بلاده على التفاوض مع الأطراف كافة ومنها روسيا.وتسعى روسيا إلى تعزيز وجودها العسكري في سورية، حيث تشغل قاعدة جوية في حميميم، ومنشأة بحرية في ميناء طرطوس منذ سنوات.