كشفت شركة كهرباء السودان تعرض محطة عطبرة التحويلية في ولاية نهر النيل شمال البلاد لـ«اعتداء بالمسيرات». وأفادت في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن هذا الاستهداف يعتبر الرابع، ما تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. وقالت إن قوات الدفاع المدني تبذل جهودها لإخماد الحريق، وتقييم آثار الاعتداء، لاتخاذ المعالجات المطلوبة.من جانبها، أفادت النيابة العامة بمقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء الهجوم.وكانت قوات الدعم السريع عمدت خلال الفترة الماضية إلى استهداف عدة محطات كهربائية في البلاد بهجمات عبر المسيرات، وفق ما أكدت بيانات سابقة لقوات الجيش. وطالت تلك الهجمات عطبرة، فضلاً عن محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وسد مروي أيضاً الذي يعد أكبر سد كهرومائي في السودان.عشرات آلاف القتلىوأدت الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى كارثة كبيرة، وتسبب النزاع في سقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، حسب إحصاءات رصدتها وكالة «فرانس برس».