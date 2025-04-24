فيما تشهد غزة قصفاً ومعارك عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، خروج مستشفى الدرة للأطفال، شرق مدينة غزة، عن الخدمة. وقالت الوزارة: مستشفى الدرة تعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين، مبينة أن إجمالي المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في القطاع وصل إلى 37 مستشفى. وأشارت الوزارة إلى مقتل 50 فلسطينياً وإصابة 152 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51355 فلسطينياً والجرحى إلى 117248، مبينة أن 1978 قتيلاً و5207 جرحى سقطوا منذ 18 مارس الماضي.وذكرت مصادر طبية، أن 44 قتيلاً سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم، مبينة أن الاحتلال يواصل قصف النازحين.بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 7 عسكريين أصيبوا في حدث أمني خطير في قطاع غزة، مؤكدة أنه سُمع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وأن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو، فيما قالت وسائل إعلام أخرى: شوهدت مروحية تنقل المصابين من غزة، بعد التبليغ عن حدث خطير.وذكر الإعلام الإسرائيلي أن جيش الاحتلال نفذ قصفاً جوياً ومدفعياً واسعاً في شمال قطاع غزة، وأن دويّ انفجارات يُسمع في منطقة النقب الغربي.من جهة أخرى، اقتحم 91 مستوطناً المسجد الأقصى، اليوم، بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية عدة بلدات ومخيمات بالضفة، من بينها مخيم العروب جنوب بيت لحم، ومخيم بلاطة شرق نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصين أصيبا بنيران الاحتلال خلال العدوان على مخيم بلاطة في نابلس.