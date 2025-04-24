أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) امتعاضه من الهجمات الروسية التي طالت العاصمة كييف، ليل أمس، مؤكداً أن توقيتها سيئ جداً.

وقال ترمب في منشور على حسابه «تروث سوشيال»: «أنا «غير سعيد» بالضربات الروسية، داعياً نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف مثل هذه العمليات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا».

وشدد ترمب بالقول:«هذا ليس ضرورياً وتوقيته سيئ للغاية.. فلاديمير، توقف!». وجاء تصريح ترمب بعد ساعات انتقاد رئيس أوكرانيا واتهامه بأنه يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده. بالمقابل قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في رده على سؤال بشأن الضربات الروسية على كييف، إن بلاده تواصل ضرب أهداف عسكرية وأهداف عسكرية مجاورة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق اليوم إن روسيا تسعى إلى ممارسة ضغط على الولايات المتحدة عبر مهاجمة كييف.

وقال زيلينسكي: «روسيا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن حقوقها، وهي تضغط على شعبنا، كما أنها تضغط على أمريكا. هذا ما أربطه أيضا بالهجوم الذي وقع اليوم، واصفاً الهجوم الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل بـ«الأكثر تعقيدا» خلال الحرب التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات».

وشدد زيلينسكي على أن بلده لن يغيّر موقفه إزاء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا بقرار أحادي سنة 2014، مبيناً أن بلاده لن تقبل بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي في جنوب إفريقيا: «نحن نفعل كل ما يقترحه شركاؤنا، باستثناء ما يتعارض مع تشريعاتنا ودستورنا»، وتابع:«لا أرى أي ضغط قوي على روسيا أو عقوبات جديدة على خلفية العدوان».

وأشار إلى أن الرئيس ترمب حذّر في وقت سابق من تبعات إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار.