بعد أن أعلنت الخارجية اللبنانية أنها أبلغته بضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا، أكد السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني اليوم (الخميس) خلال لقائه المسؤولين اللبنانيين، أن مضمون التغريدة كان عاماً وشاملًا، وينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران نفسها. وشدد على أن الهدف من الرسالة لم يكن موجها إلى بلد بعينه، بل جاءت في سياق تحذيري عام.

وأشار السفير الإيراني إلى أن زيارته لوزارة الخارجية اللبنانية تأتي في إطار الحرص المشترك على صون العلاقات الثنائية من أي محاولات مغرضة قد تسعى إلى زرع الفتنة بين البلدين، مؤكداً أن اليقظة والتعاون يشكلان الحصن المنيع بوجه هذه المحاولات التي لا تصب إلا في مصلحة الأعداء.

وجدد السفير الإيراني التزام بلاده الثابت بدعم استقلال وسيادة لبنان، ووقوف طهران إلى جانب لبنان في سبيل تعزيز أمنه واستقراره، مبدياً استعداد بلاده الكامل لتفعيل عروض الدعم المقدّمة للبنان، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وكانت الخارجية اللبنانية استدعت اليوم (الخميس) السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني بشأن منشوراته على حسابه في «إكس» الذي كتب فيه أن مشروع نزع سلاح (حزب الله) مؤامرة واضحة.