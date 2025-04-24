دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى استئناف الحوار مع بلاده، مؤكداً أنه عرض الحوار على وزراء الدول الثلاث في سبتمبر الماضي في نيويورك.

وكتب عراقجي على حسابه في منصة «إكس»: «العلاقات بين بلاده والدول الثلاث متراجعة حالياً وهذا غير مفيد لأي طرف، موضحاً أنه اقترح بدلًا عن المواجهة، التعاون ليس فقط في القضية النووية، بل في جميع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، لكن الترويكا الأوروبية اختارت الطريق الصعب».

وجدد وزير الخارجية الإيراني مقترحه للحوار، مشيراً إلى أنه مستعد بعد مشاوراته الأخيرة في موسكو وبكين، لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارة باريس وبرلين ولندن.

من جهة أخرى، وصف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران بـ«الأصعب»، مشيراً إلى أن الجولتين الأولى والثانية كانتا الأسهل.

ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية اليوم عن بروجردي قوله: «مرحلة المساومات، وتمثل الجزء الصعب من عملية التفاوض»، مبيناً أن إرادة الطرفين تركزت على إنجاح المفاوضات، إذ لا يوجد خيار آخر.

ولفت البرلماني الإيراني إلى أن الأمريكيين إذا كانوا يريدون تبديد المخاوف والحصول على ضمانات، فعليهم أن يقدموا تنازلات تتمثل في رفع العقوبات، متهماً إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستعدة للسماح لطهران بامتلاك برنامج نووي مدني يعتمد حصرياً على الوقود النووي المستورد، مستعرضاً بذلك حلاً وسطًا محتملًا يهدف إلى منع السلطات الإيرانية من صنع سلاح نووي.