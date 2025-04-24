فيما تعرضت مواقع الحوثي في حي الجرف ونقم وسط صنعاء وأجهزة اللادار في غرب مأرب وأخرى في محافظة صعدة للقصف العنيف، كشف وسائل إعلام أمريكية اليوم (الخميس) عدد الضربات الأمريكية على مواقع الحوثي في اليمن.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن عدد الغارات الجوية ارتفع إلى نحو 750 منذ 15 مارس.

وشنت مقاتلات أمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية غارات على مواقع الحوثيين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، كما استهدفت ثكنة في منطقة المضروبة بالقرب من جبهة سقم في مقبنة غرب تعز، وثلاث غارات على جبل نقم شرق العاصمة صنعاء، وغارات على منطقة الجراف الشرقي بمديرية شعوب شمال شرق صنعاء أكبر معقل للحوثيين في صنعاء.

وقال شهود عيان في مأرب إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً من مديرية صرواح يرجح أنه باتجاه البحر الأحمر، بالتزامن مع تحليق طائرات يعتقد أنها أمريكية في سماء المحافظة.

من جهة أخرى، كشفت منظمة «عين لحقوق الإنسان» اعتقالات حوثية طالت عددا من المدنيين في مناطق الحوثي، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وتهديداً لأمن وسلامة المواطنين.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لحملات الترهيب والملاحقة على خلفية النشر والتعبير، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

واستعرضت المنظمة أسماء عدد من المختطفين، مبينة أنه اعتقالهم جاء بعد توثيقهم لإطلاق الحوثيين صواريخ من محافظة المحويت.