كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اتفاقاً دفاعياً وشيكاً بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكدة أن المسؤولين يضعان اللمسات النهائية اليوم (الخميس) على خطط اتفاق دفاعي جديد إلى جانب اتفاقية تتعلق بقضية حقوق الصيد التي تتسم بالحساسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين توقعاتهم أن يعلن المسؤولان عن اتفاقية دفاع وأمن، وتجديد اتفاقيات صيد الأسماك الحالية في قمة من المقرر عقدها في 19 مايو، ما يُمهد السبيل لمفاوضات بشأن اتفاقية اقتصادية أوسع نطاقاً.

وأشار المسؤولون المطلعون على المناقشات قولهم إن اتفاقية الدفاع ستُعزز الثقة وتُمهد السبيل لمحادثات حساسة بشأن قضايا تشمل برنامجاً جديداً لتنقل الشباب، والتعاون في مجال الطاقة، وإزالة العقبات أمام تجارة المنتجات الغذائية والزراعية.

وذكر المسؤولون البريطانيون أن ستارمر يتوقع إجراء محادثات لمدة ساعة مع فون دير لاين في لندن، على هامش قمة دولية لأمن الطاقة، مبينين أنهما تربطهما علاقة شخصية قوية.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقية الدفاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينظر لها على أنها جائزة كبرى في حد ذاتها من كلا الجانبين في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع إرفاق وثيقة تُحدد التعاون في مجالات أخرى مع الاتفاقية في 19 مايو.

من جهته قال دبلوماسي أوروبي: «الخطة هي نشر وثيقة تُحدد مساراً مشتركاً للمضي قدماً»، مبيناً أن 19 مايو سيكون نقطة البداية.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق مشترك بقيمة 500 مليار يورو (529 مليار دولار) لدعم مشاريع الدفاع المشتركة وشراء الأسلحة، فيما ستصبح شركات الدفاع البريطانية مؤهلة للحصول على قروض محتملة بقيمة 150 مليار يورو مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشتريات الأسلحة في إطار مشروع «العمل الأمني ​​من أجل أوروبا» (SAFE) التابع للاتحاد.