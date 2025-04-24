في رد على تصريحاته التي قال فيها إن مشروع نزع سلاح (حزب الله) مؤامرة واضحة، استدعت الخارجية اللبنانية اليوم (الخميس) السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني.

وأبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية اللبناني السفير هاني الشميطلي سفير إيران في بيروت بضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا.

وكانت قد حددت وزارة الخارجية موعداً جديداً لحضور السفير الإيراني مجتبى أماني اليوم، بعدما اعتذر عن عدم الحضور إلى الوزارة أمس (الأربعاء).

يذكر أن وزير الخارجية يوسف رجي استدعى أماني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحاته الأخيرة، وكان يُفترض أن يتبلغ موقف لبنان من أمين عام وزارة الخارجية، بسبب وجود الوزير رجي خارج لبنان.

وكان السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني قال في تصريحات صحفية أمس إنه تبلغ استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن منشوراته حول السلاح، لكنه اعتذر عن الحضور، مؤكداً التزامه بما يتفق عليه اللبنانيون، وأن إيران لا تعارض التوافق بين الأحزاب اللبنانية.

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومته نواف سلام شددا منذ اليوم الأولى لتنصيبهما على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.