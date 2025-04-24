أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) اختصار زيارته لجنوب أفريقيا، داعياً روسيا إلى وقف هجماتها فوراً، ودون أي شروط.

وأوضح زيلينسكي أنه سيلغي جزءاً من برنامج زيارته في جنوب أفريقيا وسيعود إلى أوكرانيا فوراً عقب لقائه الرئيس سيريل رامافوزا، مشيراً إلى أن وزير خارجيته أندريه سيبيه سيعقد جميع الاجتماعات اللازمة في جنوب أفريقيا لإطلاع القادة على الوضع في أوكرانيا.

ولفت إلى أن بلاده وافقت على وقف مؤقت للقتال، تنفيذاً للمقترح الأمريكي، فيما امتنعت موسكو عن الالتزام بالهدنة المؤقتة.

وتزامن الإعلان مع مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 63 بينهم أطفال في هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف. وبحسب سلاح الجو الأوكراني فإن روسيا أطلقت 215 طائرة مسيرة وصاروخا في هجوم ليلي استهدف البلاد.

وأشار سلاح الجو إلى أن القوات الجوية الأوكرانية رصدت 215 هدفا جويا روسيا، دُمر 112 منها.

بالمقابل، حذّر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو اليوم من أن أي نشر لقوات حفظ سلام في أوكرانيا، التي وصفها بـ«الأراضي الروسية التاريخية»، ربما يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، مشدداً على أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية حال تعرّضها لأي عدوان.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن شويجو قوله: «يدرك السياسيون العقلاء في أوروبا أن تطبيق هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وروسيا، أو حتى الذهاب إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة في المستقبل، مبيناً أن نشر قوات حفظ السلام من قبل «تحالف الراغبين» يُخفي السعي للسيطرة على أوكرانيا ومواردها المعدنية.