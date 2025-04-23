في إجراء جديد لتسريع التقارب القائم بين روسيا وكابول، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء)، الموافقة على تعيين سفير في موسكو لأفغانستان.وقالت الخارجية الروسية، في بيان: الجانب الروسي قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لأفغانستان في موسكو إلى مستوى سفير، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار المحكمة العليا الروسية بإنهاء الحظر المفروض على أنشطة حركة «طالبان».وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع بين مبعوث «الكرملين» الى أفغانستان زامير كابولوف، والسفير الروسي لدى كابول ديميتري جيرنوف، ووزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، مبينة أن المسؤولين الأفغانيين أعربا عن امتنانهما العميق لهذا الإجراء الذي يظهر الالتزام الصادق لموسكو بإقامة شراكة كاملة.ويأتي الإعلان بعد ستّة أيام من قيام المحكمة العليا الروسية بشطب حركة «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، وهي خطوة رمزية مهمة أخرى.وسيطرت حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس 2021، وتعهدت موسكو بتطبيع علاقاتها مع الحكومة الأفغانية الجديدة التي تعتبرها شريكاً اقتصادياً محتملاً في مكافحة الإرهاب.