كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) عن نقص في بعض الأسلحة لدى جيش بلاده بما في ذلك المسيّرات، موضحاً أن الجنود ينتظرون بفارغ الصبر على الجبهة.وقال بوتين خلال اجتماع للجنة الصناعات العسكرية الحكومية اليوم إن جميع شركات الدفاع تقريباً لبت طلباتها بالكامل العام الماضي، وعلى سبيل المثال، تضاعف إنتاج الأسلحة وأنظمة الاتصالات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وتسلمت القوات أكثر من 4 آلاف وحدة من الأسلحة المدرعة، و180 طائرة مقاتلة وهليكوبتر، موضحاً أنه تم إنتاج أكثر من 1.5 مليون طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك نحو 4 آلاف طائرة مسيّرة ذات توجيه شخصي، وهي نماذج خفيفة الوزن مصممة للاستهداف الدقيق.وأضاف: أعلم جيداً، وكثيرون هنا ممن يشاركون في اجتماعنا اليوم يدركون تماماً مثلي، أنه لا يزال هناك نقص في هذه الأسلحة، وليست كافية، مشدداً بالقول: أنا متأكد من أن جميع خطط زيادة إنتاج المعدات اللازمة، وفي هذه الحالة الطائرات المسيّرة، ستُنفّذ بالتأكيد، إنهم ينتظرونها بفارغ الصبر على الجبهة.ولفت بوتين إلى أن روسيا تعتزم زيادة إنتاجها العسكري في السنة الرابعة من حربها في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي تُجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الصراع.في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف أنه في الوقت الذي تتحدث الولايات المتحدة وروسيا عن السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية، يقرع الأوروبيون طبول الحرب.وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة «بوينت»: نتحدث الآن حول السلام مع الأمريكيين، بينما الأوروبيون يطالبون بالحرب، نريد تحقيق أهدافنا، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، وسنحققها.