وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، تصريحات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرافضة للاعتراف قانونياً بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ب«التحريض» الذي «سيصعِّب» التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: إن تصريحات زيلينسكي تضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا، وشبه جزيرة القرم فُقدت قبل سنوات وتحت رعاية الرئيس (الأمريكي السابق) باراك أوباما، وليست حتى موضع نقاش، مضيفاً: لا أحد يطلب من زيلينسكي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، ولكن إذا كان يريدها، فلماذا لم يُقاتلوا من أجلها قبل 11 عاماً، عندما سُلّمت إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة؟.وأشار ترمب إلى أن تصريحات زيلينسكي تحريض يُصعّب من عملية التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، مبيناً أن الوضع في أوكرانيا حرج.وشدد ترمب بالقول: إما أن يحصل على السلام، أو أن يُقاتل لثلاث سنوات أخرى قبل أن يخسر البلاد بأكملها، مضيفاً: لا علاقة لي بروسيا، بل أهتم كثيراً بإنقاذ ما معدله 5 آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعياً، يموتون بلا سبب.ولفت إلى أن تصريح زيلينسكي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد القتال، ولا أحد يريد ذلك، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكن على الرجل الذي لا يملك أوراق للعب، أن يُنجز الأمر الآن، معرباً عن تطلعه لمساعدة أوكرانيا وروسيا على الخروج من هذه الفوضى الشاملة، التي ما كانت لتبدأ لو كان رئيساً.وكان زيلينسكي قد قال أمس إن أوكرانيا لن تعترف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في إطار أي اتفاق، لأن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الدستور الأوكراني، معرباً عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع روسيا بأي شكل بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقف القتال.وأضاف: لن يكون من الممكن الاتفاق على كل شيء بسرعة، مشيراً إلى العديد من القضايا المعقدة للغاية مثل الأراضي، وضمانات الأمن، وانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو».