فيما يتهيأ الوفدان الأمريكي والإيراني لعقد جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة على المستويين السياسي والفني، السبت القادم، يبدو أن قضية «العقوبات» سواء التي تطالب طهران برفعها، أو تلك العقوبات الجديدة التي تفرضها واشنطن على كيانات وأفراد إيرانيين، ستعقّد من الجولة المرتقبة. ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، عن (مصدر مطلع) قوله: إن المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بصورة غير مباشرة، بمشاركة خبراء في المجال النووي وقضايا العقوبات.

وأفاد المصدر بأن هذه المفاوضات، التي سيشارك فيها خبراء إيرانيون وأمريكيون، التي ستُعقد «خلال الفترة القادمة»، ستُجرى بشكل غير مباشر وبوساطة من خبراء عمانيين.

وتم إرجاء المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما من اليوم الأربعاء إلى السبت، بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين على أن تُعقد خلال الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية.

وسارعت الخارجية الإيرانية، اليوم، إلى التنديد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف شبكتها النفطية، واصفة الخطوة بأنّها علامة على ما قالت إنه «النهج العدائي» لواشنطن، قبل جولة محادثات نووية جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان، إن سياسة واشنطن القاضية بفرض عقوبات «على الشعب الإيراني» تشكّل «تناقضاً واضحاً مع مطالبة الولايات المتحدة بالحوار والتفاوض وتشير إلى افتقار النية الحسنة والجدية في هذا الصدد»، بحسب تعبيره.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة على إيراني يُدعى سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التي اتُهمت بشحن الغاز المسال بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية. وتندرج العقوبات ضمن نطاق سياسة «أقصى الضغوط» التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن من السابق لأوانه الحكم على نتائج المحادثات التي قال إنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف عراقجي: «نحن متفائلون بحذر، وإذا استمر الأمريكيون في الحوار بطريقة بناءة وتجنبوا أي مطالب غير واقعية لا يمكن التراجع عنها فأنا واثق من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق جيد في النهاية». فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، بأن الرئيس ترمب ناقش تطورات الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة عدم وجود خلافات بين الجانبين.