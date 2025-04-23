خلال 3 ساعات، ضربت 47 هزة مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا اليوم (الأربعاء)، وكان أكبرها بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وبحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ فإن 46 هزة أرضية وقعت خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.

وأشارت إدارة الكوارث «آفاد» أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، ووقعت أصغر الهزات قبالة سواحل منطقتي سيليفري وبويوك تشكمجة بقوة 1.6 درجة، في حين وقع أكبرها قبالة سواحل سيليفري بقوة 6.2 درجة عند الساعة 12:49، وتراوح عمق الزلازل بين 6 إلى 15 كيلومترا تقريباً في باطن الأرض.وأشارت إلى أن الجهات الرسمية المعنية أفادت بعدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: جميع مؤسسات الدولة بحالة تأهب للتعامل مع تبعات الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول وتستمر جهود البحث وفحص الأبنية بدقة متناهية، مضيفاً: لا يبدو أن هناك أي مشكلات حتى الآن.من جهته، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنه لا أضرار في الطرق والجسور جراء الزلزال، فيما قالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصاً أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال.