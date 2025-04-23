كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع الحرب في غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، بأن وزراء في الحكومة شددوا خلال اجتماع أمس، (الثلاثاء)، على احتلال قطاع غزة بالكامل، ومواصلة الضغط العسكري على حماس للتوصل إلى اتفاق.وأفصحت بأن اجتماع الحكومة الأمنية شهد صداما بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الشاباك رونين بار.وذكرت أن رئيس الأركان رفض تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، الأمر الذي اعترض عليه سموتريتش، ما أدى إلى انسحابه من الاجتماع، بحسب هيئة البث.ومن المقرر أن تطرح حماس خلال اجتماع القاهرة، مقترحا يتضمن صفقة شاملة لإطلاق الأسرى، مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار.وينص المقترح على تشكيل لجنة محلية من مستقلين تكنوقراط لإدارة القطاع، وفق المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي.في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» الإخباري إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترغب في تحقيق اختراق بشأن صفقة غزة خلال هذا الأسبوع. وأضاف المسؤولون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متردد في الموافقة على أي شيء يتجاوز اتفاقا مؤقتا لا ينهي الحرب.على الصعيد الميداني، يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 15. وتمكنت قوات المدني من انتشال أربعة قتلى في حي التفاح، وقال إن العشرات ما يزالون تحت أنقاض منازلهم هناك.وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم الانتهاء من رصف نصف المحور الفاصل بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار خطة تهدف إلى التوسيع.وأكدت أن محور موراغ بات تحت سيطرة الجيش من صوفا بمدينة رفح إلى البحر. وأضافت الإذاعة أن الجيش بدأ بوضع أبراج مراقبة على طول المحور، أي على مسافة 300 متر.. فيما نقل موقع «والا» عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ توسيع سيطرته شمال غزة بهدف تقسيم المدينة إلى شطرين.